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Политолог Долгов: Коррумпированные власти Украины действуют в связке с ХАМАС

Политолог Долгов: Коррумпированные власти Украины действуют в связке с ХАМАС

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук Борис Долгов выдвинул мнение, что поставлять вооружение членам группировки ХАМАС могли не только руководители киевского режима, но и исламистские экстремисты, сражавшиеся на стороне Украины в качестве наемных бойцов.

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