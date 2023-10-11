Политолог Долгов: Коррумпированные власти Украины действуют в связке с ХАМАС

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук Борис Долгов выдвинул мнение, что поставлять вооружение членам группировки ХАМАС могли не только руководители киевского режима, но и исламистские экстремисты, сражавшиеся на стороне Украины в качестве наемных бойцов.