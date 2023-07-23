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Голкипер "ПСЖ" Доннарумма рассказал о страхе за жену во время ограбления его дома в Париже

Голкипер "ПСЖ" Доннарумма рассказал о страхе за жену во время ограбления его дома в Париже

Итальянский голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что не может раскрывать много подробностей об ограблении, поскольку продолжается расследование, и отметил, что они с супругой были напуганы, когда обнаружили неизвестных ночью в своем доме.

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