Голкипер "ПСЖ" Доннарумма рассказал о страхе за жену во время ограбления его дома в Париже

Итальянский голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что не может раскрывать много подробностей об ограблении, поскольку продолжается расследование, и отметил, что они с супругой были напуганы, когда обнаружили неизвестных ночью в своем доме.