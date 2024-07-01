Певец Игорь Николаев зарегистрировал своё лицо как товарный знак

Портрет певца теперь может появиться на алкогольной продукции и в рекламе.На официальном сайте Роспатента появилась информация о том, что портрет Игоря Николаева отныне зарегистрирован как товарный знак.
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