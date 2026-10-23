В 2022 году казалось, что Инстасамка только начинает большой рывок. К тому моменту Дарья Зотеева уже вышла за пределы блогерской аудитории: «Lipsi Ha», «И чтоэ», «Волосы назад» и «Juicy» показали, что ее музыка может работать не только как приложение к скандальному образу.
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