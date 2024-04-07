Знай наших 🔥💪⚽️ Сегодня в г.Калач Воронежской области прошло открытое первенство Калачеевского района по мини-футболу среди юношей 2010-11 г.
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Знай наших 🔥💪⚽️ Сегодня в г.Калач Воронежской области прошло открытое первенство Калачеевского района по мини-футболу среди юношей 2010-11 г.