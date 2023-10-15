Рублев о поражении в Шанхае: «Хуркач подавал просто нереально. Но я совсем не удивлен, потому что знал, что он играет на таком уровне»

Он проиграл Хуберту Хуркачу – 3:6, 6:3, 6:7(8). – Насколько вас впечатлил уровень, на котором сегодня играл Хуби? – Меня не должен был впечатлить его уровень, потому что я знаю, что он великолепный игрок и его очень трудно победить, и знал это с самого начала.