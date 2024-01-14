Военкор RT показал работу артиллеристов 85-й бригады на Артёмовском направлении

Военный корреспондент RT Александр Яремчук показал, как артиллеристы 85-й бригады Вооружённых сил России наносят удары по украинской армии при помощи противотанковой пушки Т-12 на южном фланге Артёмовска.
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