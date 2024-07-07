За четыре месяца из Тамбовской области уехали почти 7 тысяч человек

Галина 123

А чего удивляться. В Тамбовской области моя малая родина. Несколько раз была там. Впечатления отвратительные, дорог нет, работы нет (все мало-мальски способные на заработках и как правило в Москве и Подмосковье). Инфраструктура на уровне конца СССР, медицина практически ушла в минус. Зарплата у медиков такая, что молодежь не едет работать, остались одни глубокие пенсионеры на громадный район), узких специалистов нет, ни взрослых , ни детских. Нужно ехать в соседний район за 50 км. Система общественного транспорта разрушена, одни частные маршрутки и такси с тарифами ближайшего Подмосковья. Хороша только школа и детский сад. Парк в порядок привели. А остальное страх Господен. Русским языком это называется дыра. Не заехать, не выехать. Центр России, 21 век.