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Новости Тамбова

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За четыре месяца из Тамбовской области уехали почти 7 тысяч человек

За четыре месяца из Тамбовской области уехали почти 7 тысяч человек

За первые четыре месяца 2024 года из Тамбовской области уехало 6 944 человека. Число прибывших в регион составило 5 829 человек.

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Комментарии
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Галина 123
А чего удивляться. В Тамбовской области моя малая родина. Несколько раз была там. Впечатления отвратительные, дорог нет, работы нет (все мало-мальски способные на заработках и как правило  в Москве и Подмосковье). Инфраструктура на уровне конца СССР, медицина практически ушла в минус. Зарплата у медиков такая, что молодежь не едет работать, остались одни  глубокие пенсионеры на громадный район), узких специалистов нет, ни взрослых , ни детских. Нужно ехать в соседний район за 50 км. Система общественного транспорта разрушена, одни частные маршрутки и такси с тарифами ближайшего Подмосковья. Хороша только школа и детский сад. Парк в порядок привели. А остальное страх Господен. Русским языком это называется дыра. Не заехать, не выехать. Центр России, 21 век.
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