Белый дом: Байдену нет нужды убеждать союзников по НАТО в способности руководить США

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 8 июля, подчеркнул, что президент США Джо Байден демонстрирует способность эффективно руководить страной.
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