Россиянам рассказали, куда дешево съездить на новогодние каникулы

Осенью начинается бронирование туров на новогодние праздники. Как рассказал интренет-изданию «Подмосковье сегодня» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, в этот период россияне активно выбирают поездки внутри страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии