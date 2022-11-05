Оружие направленной энергии для истребителя NGAD: новые подробности и старые проблемы

Концепт истребителя NGAD с лазерным вооружением от Northrop Grumman В интересах ВВС США разрабатывается перспективный истребитель следующего поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).
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