Военное обозрение

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Оружие направленной энергии для истребителя NGAD: новые подробности и старые проблемы

Оружие направленной энергии для истребителя NGAD: новые подробности и старые проблемы

Концепт истребителя NGAD с лазерным вооружением от Northrop Grumman В интересах ВВС США разрабатывается перспективный истребитель следующего поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).

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