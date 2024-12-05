Почетный президент Курчатовского института, академик Евгений Велихов, скончался на 90-м году жизни. Велихов известен своими достижениями в области физики плазмы и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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