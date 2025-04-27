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pisec

2 подписчика

Делимся находками из китайских магазинов

 Приближается лето, вентиляторы различных типов выходят на первый план, и я тут наткнулся на интересно выглядящий компактный и универсальный вентилятор (ссылка для РФ), который можно ставить на стол - повыше или пониже, - держать в руках и даже подвешивать на шею.

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