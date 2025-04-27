Делимся находками из китайских магазинов

Приближается лето, вентиляторы различных типов выходят на первый план, и я тут наткнулся на интересно выглядящий компактный и универсальный вентилятор (ссылка для РФ), который можно ставить на стол - повыше или пониже, - держать в руках и даже подвешивать на шею.