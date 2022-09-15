В Хабаровском крае в рамках операции «Путина-2022» полицейские задержали организованную группу, занимавшуюся незаконным выловом биоресурсов в особо крупном размере

В рамках оперативно-профилактической операции сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю задержали на берегу реки Амгунь шестерых жителей Комсомольска-на-Амуре и села имени Полины Осипенко.