В Хабаровском крае в рамках операции «Путина-2022» полицейские задержали организованную группу, занимавшуюся незаконным выловом биоресурсов в особо крупном размере

В рамках оперативно-профилактической операции сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю задержали на берегу реки Амгунь шестерых жителей Комсомольска-на-Амуре и села имени Полины Осипенко.
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