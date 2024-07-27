БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    При чём тут фонд ОМС  и финансирование медицины?Автор призывает ликвидировать бесплатную медпомощь?Деньги есть, но в...
  • holms sherlok
    Если забыли то научатся утки выносить и мыть для начала, можно и без перчаток в любимой ими хлорке, ведь экономят же ...Деньги есть, но в...
  • Eduard
    Россия и Китай вполне монутмигрантов США уничтожить,но нет терпят плевки в спину!Таинственный звон...

Еще одно «оружие возмездия» против русских?

Еще одно «оружие возмездия» против русских?

Сразу несколько американских ресурсов, в том числе уважаемые нами National Interest, The War Zone и Army Recognition уделили внимание новости, которая говорит о том, что давняя мечта Киева может быть реализована и ВСУ получат-таки в свое распоряжение ракеты весьма приличной дальности действия, а именно – до 450 км.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх