Анастасия Ракова анонсировала лекции топовых психолога о борьбе со стрессом перед ЕГЭ на популярных площадках Москвы

Спикеры расскажут об эффективных способах борьбы с тревогой Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в столице для школьников проведут цикл открытых бесплатных лекций с известными психологами и учеными для поддержки выпускников во время подготовки к ЕГЭ.
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