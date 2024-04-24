Анастасия Ракова анонсировала лекции топовых психолога о борьбе со стрессом перед ЕГЭ на популярных площадках Москвы

Спикеры расскажут об эффективных способах борьбы с тревогой Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в столице для школьников проведут цикл открытых бесплатных лекций с известными психологами и учеными для поддержки выпускников во время подготовки к ЕГЭ.