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Стали известны актеры сериала «Гарри Поттер»

Стали известны актеры сериала «Гарри Поттер»

Немного слухов про кастинг на самый ожидаемый сериал ближайших лет. фото: deadline.comНедавно мы писали, что создатели сериала по Гарри Поттеру хотят утвердить на роль Северуса Снегга чернокожего актера Паапа Эссьеду.

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