Стали известны актеры сериала «Гарри Поттер»

Немного слухов про кастинг на самый ожидаемый сериал ближайших лет. фото: deadline.comНедавно мы писали, что создатели сериала по Гарри Поттеру хотят утвердить на роль Северуса Снегга чернокожего актера Паапа Эссьеду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии