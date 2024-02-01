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Культуромания

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Киллиан Мерфи станет исполнительным продюсером «28 лет спустя»

Киллиан Мерфи станет исполнительным продюсером «28 лет спустя»

Ирландский актер Килиан Мерфи станет исполнительным продюсером фильма «28 лет спустя». Фильм станет сиквелом зомби апокалипсиса «28 дней спустя», ставшей прорывной ролью для Мерфи, сообщает The Hollywood Reporter.

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