Киллиан Мерфи станет исполнительным продюсером «28 лет спустя»

Ирландский актер Килиан Мерфи станет исполнительным продюсером фильма «28 лет спустя». Фильм станет сиквелом зомби апокалипсиса «28 дней спустя», ставшей прорывной ролью для Мерфи, сообщает The Hollywood Reporter.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии