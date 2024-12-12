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В Новосибирске вооруженный мужчина связал сотрудников банка и вынес около 10 миллионов рублей

В Новосибирске вооруженный мужчина связал сотрудников банка и вынес около 10 миллионов рублей

В МВД подтвердили факт ограбленияВ центре Новосибирска вооруженный мужчина ограбил отделение банка, связав сотрудников и похитив 9,5 миллионов рублей, сообщает местный Telegram-канал «АСТ-54 Black» со ссылкой на очевидца.

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