Свод законов для регулирования ИИ могут создать в России в ближайшие годы

Свод законов, норм и правил для регулирования искусственного интеллекта планируют подготовить в стране в течение ближайших нескольких лет, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заявления участников круглого стола, посвященного развитию ИИ.
Свод законов, норм и правил для регулирования искусственного интеллекта планируют подготовить в стране в течение ближайших нескольких лет, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заявления участников круглого стола, посвященного развитию ИИ.
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