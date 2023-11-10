«Битва» за Крынки: Почему нам не выгодно сбросить спецназ ВСУ в Днепр

Зеленский уволил ССОшника № 1 Хоренко за то, что тот провалил создание крупного плацдарма на нашем берегу Александр Ситников Фото: Константин Сазончик/ТАСС В подконтрольном киевскому режиму русском городе Херсон 3 ноября гремели взрывы.
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