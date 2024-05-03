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В ООН призвали к запуску мирного процесса на Украине

В ООН призвали к запуску мирного процесса на Украине

Совет председателей Генеральной ассамблеи ООН призвал к запуску мирного процесса для прекращения войны в Украине с упором на стамбульское соглашение от 2022 года, которое предполагает нейтралитет Украины и отказ страны от вступления в НАТО.

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