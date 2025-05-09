Что ни говори, а мир в ожидании праздничной даты — Дня Победы. Дня Победы Советского Союза, дня Победы человеков над нелюдями.
Протухшие санкции, Четыревпопустамеску и российский еврей: утренний кофе и новости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Спиваков лишен звания арт-директора Международного музыкального фестиваля в Кольмаре (Франция)....Спиваков по национальности — еврей... ============= О! как!.... -А мы ТОЖЕ!.... пострадавши .... .
Ответить
6 час.
Дмитрий Бакланов
Он думал, что он еврей. Но в ЕС посчитали, что он русский.
Ответить
5 час.
Алексей Тан
А может быть и это ... обыкновенный ПИАР!... как особей с грязного вечера,..... Московские бомжи, "угрожали замочить"..... бутылкой карасина и пугачём... из детского магазина.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии