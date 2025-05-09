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Протухшие санкции, Четыревпопустамеску и российский еврей: утренний кофе и новости

Протухшие санкции, Четыревпопустамеску и российский еврей: утренний кофе и новости

  Что ни говори, а мир в ожидании праздничной даты — Дня Победы. Дня Победы Советского Союза, дня Победы человеков над нелюдями.

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Комментарии
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Алексей Тан
Спиваков лишен звания арт-директора Международного музыкального фестиваля в Кольмаре (Франция)....Спиваков по национальности — еврей... ============= О! как!.... -А мы ТОЖЕ!.... пострадавши .... .
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6 час.
Дмитрий Бакланов
Он думал, что он еврей. Но в ЕС посчитали, что он русский.
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5 час.
Алексей Тан
А может быть и это ... обыкновенный ПИАР!... как особей с грязного вечера,..... Московские бомжи, &quot;угрожали замочить&quot;..... бутылкой карасина и пугачём... из детского магазина.
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5 час.
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