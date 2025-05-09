Алексей Тан Спиваков лишен звания арт-директора Международного музыкального фестиваля в Кольмаре (Франция)....Спиваков по национальности — еврей... ============= О! как!.... -А мы ТОЖЕ!.... пострадавши .... .

Дмитрий Бакланов Он думал, что он еврей. Но в ЕС посчитали, что он русский.