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Царьград

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23 млн рублей заработал Архангельск на туристах в 2026 году

23 млн рублей заработал Архангельск на туристах в 2026 году

За семь месяцев 2026 года туристический налог принёс Архангельску свыше 23 миллионов рублейС 1 января 2025 года в Архангельске ввели туристический сбор.

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