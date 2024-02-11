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В Петербурге суд отправил под стражу юных поджигателей покрышек на Фрунзе

Предполагаемые преступники — подростки из деревни Вартемяги, ученики 7-го и 9-го классов. Московский районный суд отправил под стражу двух несовершеннолетних — учеников седьмого и девятого классов, которые 8 февраля подожгли квартиру в доме № 10 по улице Фрунзе.

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