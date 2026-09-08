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Комиссия, логистика, продвижение: Ozon раскрыл структуру расходов продавцов

Комиссия, логистика, продвижение: Ozon раскрыл структуру расходов продавцов

По данным за первые семь месяцев 2026 года, в среднем предприниматели тратят 24,73% от цены товара на весь комплекс сервисов площадки — от комиссии за продажу до логистики и продвижения.

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