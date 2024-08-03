«Замороженная Украина»: конец эпохи бедности, начало эпохи Зе-нищеты и голода

Ряд украинских СМИ, ссылаясь на свои источники сообщают о том, что на Банковой активно обсуждают предстоящую заморозку выплат пенсий и социальных пособий, чтобы таким образом хоть как-то заткнуть огромную дыру в госбюджете.
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