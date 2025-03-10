МЧС локализовало пожар в Барнауле: повреждено 1100 кв. метров административного здания

В Барнауле на улице Целинной вспыхнул пожар в административном здании площадью 1,1 тыс. кв. метров. Спасатели МЧС России успешно локализовали возгорание и занимаются проливкой и разбором конструкций, предотвращая дальнейшее распространение огня.
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