Задержались ли самолеты из Барнаула из-за закрытия аэропортов в результате атаки БПЛА?

Из-за массированной атаки БПЛА с ограничениями столкнулись аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево В ночь на 11 марта над Россией уничтожили 337 украинских беспилотников, из них 91 – над Москвой и Подмосковьем.
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