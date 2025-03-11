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Задержались ли самолеты из Барнаула из-за закрытия аэропортов в результате атаки БПЛА?

Задержались ли самолеты из Барнаула из-за закрытия аэропортов в результате атаки БПЛА?

Из-за массированной атаки БПЛА с ограничениями столкнулись аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево В ночь на 11 марта над Россией уничтожили 337 украинских беспилотников, из них 91 – над Москвой и Подмосковьем.

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