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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев о «Зените» и судействе: «Пускай не выступают. Как это несправедливо, если они молотят 11-метровые все время? Все в порядке с арбитрами, пусть на себя пеняют»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что тренерский штаба « Зенита » не имеет оснований для критики судейства, поскольку команда получает больше всех пенальти в РПЛ.

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