Выборы-2026: в КПРФ подвели итоги акции "Красные в городе", стартовал 10-й сезон программы "Я в деле"

Развитие инфраструктуры военных городков и поддержка семей участников спецоперации стали темами рабочей встречи лидера федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Героя Россия Евгения Поддубного и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
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