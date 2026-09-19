ВС РФ взяли под контроль пять населённых пунктов в Харьковской, Запорожской областях и ДНР

Вооружённые силы России взяли под контроль пять населённых пунктов: два в Харьковской области, два в Донецкой Народной Республике (ДНР) и один в Запорожской области.
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