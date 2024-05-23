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Российские самолеты будут обеспечены бесплатным Wi-Fi к 2028 году

Российские самолеты будут обеспечены бесплатным Wi-Fi к 2028 году

Появившаяся в результате этого возможность беспроводного доступа в Интернет на борту российских авиалайнеров станет общепринятой к 2028 году, обещает Максут Шадаев, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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