В Турции открывается Дипломатический форум с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова

Полиция усилила меры безопасности в турецкой курортной Анталье, где в конгресс-центре Nest открывается Дипломатический форум с участием глав государств и правительств, глав МИД и представителей международных организаций.
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