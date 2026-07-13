Ученые нашли смертельную угрозу в горных озерах

Международная группа исследователей обнаружила серьезный пробел в оценке климатических рисков. Даже крошечные горные водоемы способны внезапно прорываться и вызывать разрушительные наводнения, сообщается в журнале Nature Sustainability.
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