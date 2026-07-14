«Для противодействия России»: в Армении начнёт работать специальная миссия ЕС

По инициативе премьер-министра Армении Никола Пашиняна Евросоюз запустил в Ереване гражданскую миссию EUPM, основной сферой деятельности которой станут меры, направленные на «противодействие влиянию России.
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