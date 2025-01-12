Китайцы раскрыли характеристики очень безопасного и дешевого хэтчбека

Минпромторг Китая поделился подробностями о Firefly EV — городском электрокаре суббренда Nio. На презентации в декабре упор сделали на сочетание низкой цены (от 149 тысяч юаней или 20 тысяч долларов) и выдающейся по меркам сегмента безопасности (девять аирбэгов, кузов, с жёсткостью лучше, чем у Lamborghini Aventador), а теперь есть все основные параметры.