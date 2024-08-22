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Девять целей Курской атаки: Конфликт закончится капитуляцией

Курская атака ВСУ имела вполне определённые цели, которые в Киеве тщательно скрывают. Инсайдеры назвали их и отметили, что теперь конфликт закончится капитуляцией одной из сторон.

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