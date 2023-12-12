Евросоюз близок к соглашению по 12-му пакету санкций против России – запрет на продажи танкеров смягчен Наталья МарковаПо информации из четырех источников, в Евросоюзе почти достигли соглашения относительно 12-го пакета санкций против России.
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