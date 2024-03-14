Swissblock: курс BTC может упасть до $58 000

Аналитики предупреждают, что в течение последнего месяца курс BTC поднимался все выше, достигая новых рекордных максимумов, а каждая просадка быстро откупалась, но актив может быть готов к фазе охлаждения.
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