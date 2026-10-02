В Пучеже сотрудниками УЭБиПК пресечена незаконная торговля нелегальной табачной продукцией

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность жительницы города Пучеж, которая занималась реализацией нелегальной табачной продукции на территории Ивановской области.
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