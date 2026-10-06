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МИД: Россия готова обсудить все аспекты базы в Гюмри с Арменией

МИД: Россия готова обсудить все аспекты базы в Гюмри с Арменией

Весь спектр вопросов, касающихся российской военной базы в Гюмри, Россия готова рассмотреть, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин 6 октября в интервью РИА Новости.

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