В Евросоюзе обсудят использование доходов от российских активов для Украины

По сообщению высокопоставленного европейского источника, лидеры стран Европейского союза (ЕС) обсудят использование доходов от замороженных российских активов для финансовой помощи Украине на саммите 21-22 марта.
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