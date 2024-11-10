Советский пистолет-«монстр»: как стрелял ВАГ-73?

Советские инженеры создали не только большое количество стрелкового оружия, которое затем успешно применялось в войсках и правоохранительных органах, но и немало оригинальных, а порой и вовсе фантастических для своего времени изделий.
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