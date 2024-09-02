Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Запрещенная книга Т. Воланского «Письма о славянских древностях»

Запрещенная книга Т. Воланского «Письма о славянских древностях»

Не пугайтесь: все книги Воланского в 1853 году были внесены в папский "Индекс запрещенных книг" и преговорены к сожжению.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Книга «Письма о славянских древностях» была издана автором на собственные средства в двух частях...
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
✩✩✩✩✩
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7 час.
Геннадий Свешников
Прекрасно!Осталось только чуть чуть,сохранить приумножив и предоставить публике.Только для тог что бы прочесть,этот слог надо быть школьком,либо дураком.⁉️👁️👍😱🙏
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5 час.

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