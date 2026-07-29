От ток-шоу до службы и загородной жизни: как сейчас живет вернувшийся сын Марии Шукшиной

В апреле 2026 года в публичное поле вернулся старший сын Марии Шукшиной Макар Касаткин. Еще недавно его имя ассоциировалось исключительно со скандалами на ток-шоу, но после года службы в зоне спецоперации он сильно изменился.
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