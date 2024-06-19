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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бронни Джеймс отказывается от приглашений на просмотры, которые делают клубы НБА

Как рассказал обозреватель ESPN Джонатан Гивони, 19-летний баскетболист не принимает приглашения на открытые тренировки, которые получает от клубов НБА.

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