В НБА считают Расселла Уэстбрука и 2 пика 1-го раунда разумной ценой за Брэдли Била

Инсайдер ESPN Зак Лоу рассказал о ценности лидера «Вашингтона» Брэдли Била на рынке обменов. «Я спрашивал у представителей клубов, является ли Расселл Уэстбрук и два незащищенных пика справедливой ценой за Брэдли Била.

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