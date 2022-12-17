В НБА считают Расселла Уэстбрука и 2 пика 1-го раунда разумной ценой за Брэдли Била

Инсайдер ESPN Зак Лоу рассказал о ценности лидера «Вашингтона» Брэдли Била на рынке обменов. «Я спрашивал у представителей клубов, является ли Расселл Уэстбрук и два незащищенных пика справедливой ценой за Брэдли Била.
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