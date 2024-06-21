ОАЭ помогут Уганде построить новый международный аэропорт

Уганда подписала соглашение с бизнес-ассоциацией из ОАЭ, предусматривающее строительство нового международного аэропорта, заявили в пресс-службе офиса президента Уганды Йовери Мусевени, 21 июня сообщает The EastAfrican.
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