Штрафы для предпринимателей возрастут с июня 2025 года

Начинающие деятельность предприниматели в общественно важной сфере или сфере, связанной с рисками для человеческой жизни и здоровья без соответствующего уведомления государственных органов, с конца июня 2025 года понесут дополнительное финансовое обременение в виде штрафов, которые могут достигать 48 тысяч рублей.